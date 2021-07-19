На одеській трасі в страшній аварії загинув молодий поліцейський

Трагічну звістку повідомила Патрульна поліція України, зазначивши, що Дмитро Сапога загинув при виконанні службових обов'язків, передає Politeka.net.

У ніч на 19 липня на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" інспектор зупинив вантажний автомобіль.

У цей момент водій ще однієї фури, DAF, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну дистанцію і не зменшив вчасно швидкість.

Фура наїхала на службовий автомобіль патрульної служби і на правоохоронця, що стояв біля машини.

На жаль, Дмитро отримав травми несумісні з життям і помер на місці події. Йому було всього 29 років. Наразі з'ясовуються всі обставини цієї страшної ДТП.

У поліції зазначили, що Дмитро Сапога ніс службу в лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року.

«Для колег він назавжди залишиться щирим, чуйним, добрим і відданим своїй справі колегою", – додали в прес-службі.

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