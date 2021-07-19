Співачки Ані Лорак і Світлана Лобода, які поїхали будувати кар'єру в Росії, збираються дати концерти в Одесі

Ці дві українські виконавиці виїхали 7 років тому з України і не давали тут концертів з 2014 року. Ані Лорак і зовсім активісти зривали виступ в "Ібіці", в тому ж 2014 році.

Тепер співачка планує дати концерт в нічному клубі "Itaka". Його анонсують на 16 і 17 серпня. Ціни - від 900 до 7 500 грн.

У свою чергу Світлана Лобода має намір виступити в нічному клубі "Ібіца" 14 серпня.

Новину про те, що Лорак і Лобода збираються в Одесу українці сприйняли неоднозначно. Поверненню співачок вже явно раді не всі.

Бурхливі дискусії розгорілися на сторінках соцмереж: одні вважають, що співачки мають повне право виступати в Україні, адже вони українки, інші ж категорично проти концертів, оскільки ті гастролюють і живуть в РФ.

Ось що пишуть на сторінках соцмереж.

"Нехай приїжджають, кожному своє! Хто їх цінує) Давно пора, а то місто на Жмеринку перетворили»,

«А що відспівали вже в Росії? Що мало грошей? Вони ж продалися туди, навіщо назад їхати? Тут і своїх нормальних співачок вистачає»,

"Взагалі круто Лорак і Лобода, шкода звичайно, що в нічних клубах (((«,

"Так смішно, коли ці дві блювоти (Лорак і Лобода) про творчість говорять. Твореці»,

"Є привід приїхати з помідорами в Одесу»,

«З такими темпами скоро Чичеріна приїде і буде співати, це наша земля і ми будемо стояти»,

"Ні честі ні гідності, чого після всього їхати до нас? Вибір був зроблений, до побачення", - пишуть в мережі.

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