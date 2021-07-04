В Одеській області блискавка влучила в будинок
Під час грози в селі Виноградне Болградського району блискавка влучила в житловий будинок, повідомляє «Топор».
"Ось що накоїла блискавка в будинку мешканки Виноградного. Слава Богу, що вона залишилася жива і неушкоджена", - повідомив староста села Іван Михайлов.
Він поділився кадрами наслідків події.
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Електричний розряд потрапив в трубу димоходу і від високої напруги в будинку загорілася частина проводки. На щастя, постраждалих від НП немає.
Нагадаємо, в Одесі спалахнула квартира
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
Мешканців будинку через сильне задимлення довелося евакуювати. Пожежа сталася пізно вночі, вогонь ліквідували через годину.
На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.
Вогонь знищив у квартирі кухню, пошкодив горищне перекриття.
Попередньо з'ясувалося, що ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.
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