В Одеській області блискавка влучила в будинок

Під час грози в селі Виноградне Болградського району блискавка влучила в житловий будинок, повідомляє «Топор».

"Ось що накоїла блискавка в будинку мешканки Виноградного. Слава Богу, що вона залишилася жива і неушкоджена", - повідомив староста села Іван Михайлов.

Він поділився кадрами наслідків події.

Електричний розряд потрапив в трубу димоходу і від високої напруги в будинку загорілася частина проводки. На щастя, постраждалих від НП немає.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Мешканців будинку через сильне задимлення довелося евакуювати. Пожежа сталася пізно вночі, вогонь ліквідували через годину.

На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Вогонь знищив у квартирі кухню, пошкодив горищне перекриття.

Попередньо з'ясувалося, що ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.

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