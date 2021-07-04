В Одесской области молния попала в дом
Во время грозы в селе Виноградное Болградского района молния попала в жилой дом, сообщает «Топор».
«Вот что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава Богу, что она осталась жива и невредима», – сообщил староста села Иван Михайлов.
Он поделился кадрами последствий произошедшего.
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Электрический разряд попал в трубу дымохода и от высокого напряжения в доме загорелась часть проводки. К счастью, пострадавших от ЧП нет.
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Об этом сообщили в Главном управленим ДСНС Украины в Одесской области.
Жителей дома из-за сильного задымления пришлось эвакуировать. Пожар случился поздно ночью, огонь ликвидировали через час.
К счастью, никто не пострадал и не погиб.
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Предварительно выяснилось, что вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электросети.
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