В Одесской области молния попала в дом

Во время грозы в селе Виноградное Болградского района молния попала в жилой дом, сообщает «Топор».

«Вот что натворила молния в доме жительницы Виноградного. Слава Богу, что она осталась жива и невредима», – сообщил староста села Иван Михайлов.

Он поделился кадрами последствий произошедшего.

Электрический разряд попал в трубу дымохода и от высокого напряжения в доме загорелась часть проводки. К счастью, пострадавших от ЧП нет.

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Об этом сообщили в Главном управленим ДСНС Украины в Одесской области.

Жителей дома из-за сильного задымления пришлось эвакуировать. Пожар случился поздно ночью, огонь ликвидировали через час.

К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Огонь уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие.

Предварительно выяснилось, что вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электросети.

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