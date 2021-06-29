Поїздка на міжміському автобусі Харків-Одеса обернулася скандалом

Водій вирішив по дорозі набрати повний автобус людей разом зі стоячими місцями, в результаті багато пасажирів виявилися вкрай обурені.

Історію повідали в Телеграм-каналі "Харків 1654", в понеділок, 28 червня, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами одного з пасажирів, він спеціально брав дорогі квитки на комфортабельний автобус Mercedes, з вайфаєм, з зарядками і водою.

"За підсумком запхали нас в старий іржавий автобус, без усього вище перерахованого! Спека була нестерпна... І водій ще по дорозі підібрав купу людей, які їхали весь цей час стоячи без кондиціонера до Дніпра», - розповів він.

Чоловік також каже, що водій пропустив один поворот на трасі і нам довелося ще робити коло, а це зайвих 2 години 20 хвилин в цьому пеклі.

"І апогеєм цієї поїздки стало те що ми вночі зламалися в полі (простояли 30 хвилин), поки не під'їхав інший автобус, і той водій допоміг полагодити автобус", — розповів один з пасажирів.

Тим часом, на всі дзвінки в диспетчерську, людям відповідали, що прийняли скаргу і будуть розбиратися.

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