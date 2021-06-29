Біля клубу в Одесі несподівано зникла 13-річна дівчинка

Про це повідомили в прес - службі Нацполіції в Одеській області і оголосили неповнолітню в розшук, передає Politeka.net.

За даними поліцейських, Катерину Поліщук, якій всього 13 років, востаннє бачили біля підліткового клубу в провулку Чайковського.

На даний момент інформації про її місцезнаходження немає.

Катя виглядає на 13-14 років. Вона була одягнена в чорно-білі штани, різнокольорову футболку з візерунком і сірі кросівки. Її зріст 156 см, волосся коротке і червоне, очі карі.

Повідомити інформацію про зниклу можна на спецлінію " 102 " або за телефоном (048) 779-42-52.

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