В последний раз ее видели возле клуба

Возле клуба в Одессе неожиданно пропала 13-летняя девочка

Об этом сообщили в пресс- службе Нацполиции в Одесской области и объявили несовершеннолетнюю в розыск, передает Politeka.net.

По данным полицейских, Екатерину Полищук, которой всего 13 лет, в последний раз видели возле подросткового клуба в переулке Чайковского.

На данный момент информации о ее местонахождении не имеется.

Катя выглядит на 13-14 лет. Она была одета в черно-белые штаны, разноцветную футболку с узором и серые кроссовки. Ее рост 156 см, волосы короткие и красные, глаза карие.

Сообщить информацию о пропавшей можно на спецлинию «102» или по телефону (048) 779-42-52.

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