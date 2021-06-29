Возле клуба в Одессе неожиданно пропала 13-летняя девочка
Об этом сообщили в пресс- службе Нацполиции в Одесской области и объявили несовершеннолетнюю в розыск, передает Politeka.net.
По данным полицейских, Екатерину Полищук, которой всего 13 лет, в последний раз видели возле подросткового клуба в переулке Чайковского.
На данный момент информации о ее местонахождении не имеется.
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Катя выглядит на 13-14 лет. Она была одета в черно-белые штаны, разноцветную футболку с узором и серые кроссовки. Ее рост 156 см, волосы короткие и красные, глаза карие.
Сообщить информацию о пропавшей можно на спецлинию «102» или по телефону (048) 779-42-52.
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