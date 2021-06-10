Їх всього троє

В Одесі деяких дітей будуть безкоштовно годувати в шкільних їдальнях

Йдеться про дітей медиків, чиї батьки захворіли коронавірусною інфекцією і померли. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За словами чиновниці, в новому навчальному році школярів забезпечать безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету.

Буйневич зазначила, що таких дітей в Одесі всього троє.

"Двоє навчаються в загальноосвітніх школах, одна дитина відвідує дитсадок, тому виділення додаткових коштів даний проект рішення не вимагав. Ми впораємося за рахунок тих грошей, які вже були виділені департаменту освіти", - заявила вона.

Раніше ми повідомляли, в літньому таборі під Одесою масово отруїлися діти.

НП зафіксували в таборі "Green Рагк" в курортному селищі Сергіївка.

Спочатку повідомлялося, що шістьох дітей у віці від 8 до 10 років госпіталізували в інфекційну лікарню з гострим отруєнням і кишковою інфекцією.

Однак надалі з'ясувалося, що постраждалих було не 6 осіб, а 31.

В цілому в таборі перебувало 140 дітей і 31 дорослий.

Харчування здійснювалося на харчоблоці закладу.

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