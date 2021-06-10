В Одесі деяких дітей будуть безкоштовно годувати в шкільних їдальнях
Йдеться про дітей медиків, чиї батьки захворіли коронавірусною інфекцією і померли. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами чиновниці, в новому навчальному році школярів забезпечать безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету.
Буйневич зазначила, що таких дітей в Одесі всього троє.
"Двоє навчаються в загальноосвітніх школах, одна дитина відвідує дитсадок, тому виділення додаткових коштів даний проект рішення не вимагав. Ми впораємося за рахунок тих грошей, які вже були виділені департаменту освіти", - заявила вона.
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Раніше ми повідомляли, в літньому таборі під Одесою масово отруїлися діти.
НП зафіксували в таборі "Green Рагк" в курортному селищі Сергіївка.
Спочатку повідомлялося, що шістьох дітей у віці від 8 до 10 років госпіталізували в інфекційну лікарню з гострим отруєнням і кишковою інфекцією.
Однак надалі з'ясувалося, що постраждалих було не 6 осіб, а 31.
В цілому в таборі перебувало 140 дітей і 31 дорослий.
Харчування здійснювалося на харчоблоці закладу.
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