Их всего трое

В Одессе некоторых детей будут бесплатно кормить в школьных столовых

Речь идет о детях медиков, чьи родители заболели коронавирусной инфекцией и скончались. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам чиновницы, в новом учебном году школьников обеспечат бесплатным питанием за счет городского бюджета.

Буйневич отметила, что таких детей в Одессе всего трое.

«Двое учатся в общеобразовательных школах, один ребенок посещает детсад, поэтому выделения дополнительных средств данный проект решения не требовал. Мы справимся за счет тех денег, которые уже были выделены департаменту образования», — заявила она.

Ранее мы сообщали, в летнем лагере под Одессой массово отравились дети.

ЧП зафиксировали в лагере "Green Рark" в курортном поселке Сергеевка.

Сначало сообщалось, что шестерых детей в возрасте от 8 до 10 лет госпитализировали в инфекционную больницу с острым отравлением и кишечной инфекцией.

Однако в последствии выяснилось, что пострадавших было не 6 человек, а 31.

В общей сложности в лагере пребывало 140 детей и 31 взрослый.

Питание осуществлялось на пищеблоке учреждения.

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