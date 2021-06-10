В Одессе некоторых детей будут бесплатно кормить в школьных столовых
Речь идет о детях медиков, чьи родители заболели коронавирусной инфекцией и скончались. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам чиновницы, в новом учебном году школьников обеспечат бесплатным питанием за счет городского бюджета.
Буйневич отметила, что таких детей в Одессе всего трое.
«Двое учатся в общеобразовательных школах, один ребенок посещает детсад, поэтому выделения дополнительных средств данный проект решения не требовал. Мы справимся за счет тех денег, которые уже были выделены департаменту образования», — заявила она.
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Ранее мы сообщали, в летнем лагере под Одессой массово отравились дети.
ЧП зафиксировали в лагере "Green Рark" в курортном поселке Сергеевка.
Сначало сообщалось, что шестерых детей в возрасте от 8 до 10 лет госпитализировали в инфекционную больницу с острым отравлением и кишечной инфекцией.
Однако в последствии выяснилось, что пострадавших было не 6 человек, а 31.
В общей сложности в лагере пребывало 140 детей и 31 взрослый.
Питание осуществлялось на пищеблоке учреждения.
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