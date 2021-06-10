В Одесі діти напилися алкоголю прямо на кладовищі, сидячи на надгробній плиті
Свою пиятику малолітні самі знімали на телефон, а потім виклали в соціальних мережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомляє Telegram-каналі "Х. Одеса", відео зроблено на Слобідському кладовищі.
На кадрах видно, як дівчинка сидить з пляшкою слабоалкогольного напою на надгробній плиті, а потім розливає його прямо на могилу.
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Її друг знімав все це на телефон.
Школярі нецензурно висловлюються і сміються. Видно що вони п'яні.
На даний момент ні реакції від батьків, ні вибачень від підлітків не надходило.
До цього ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.
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