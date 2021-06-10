Самі знімали все на телефон

В Одесі діти напилися алкоголю прямо на кладовищі, сидячи на надгробній плиті

Свою пиятику малолітні самі знімали на телефон, а потім виклали в соціальних мережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомляє Telegram-каналі "Х. Одеса", відео зроблено на Слобідському кладовищі.

На кадрах видно, як дівчинка сидить з пляшкою слабоалкогольного напою на надгробній плиті, а потім розливає його прямо на могилу.

Її друг знімав все це на телефон.

Школярі нецензурно висловлюються і сміються. Видно що вони п'яні.

На даний момент ні реакції від батьків, ні вибачень від підлітків не надходило.

До цього ми повідомляли, в Одесі на селищі Котовського молодий хлопець заманив сусідську дівчинку в гараж і витворяв з нею моторошні речі.

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До правоохоронців звернулася одеситка і розповіла, що сусід покликав в гараж її 8-річну дочку, де зняв трусики з дитини і здійснював дії сексуального характеру.

Поліцейські затримали підозрюваного і доставили в райвідділ.

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