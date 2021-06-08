В Одесі є не тільки ті, хто любить своє місто, а й люди, готові шкодити йому

Зокрема, 7 червня невідомі хулігани залишили написи на постаменті стели «Крила Перемоги», розташованої на площі Десятого квітня. Про це повідомляється на офіційному сайті міста, перадет Politeka.net.

У мерії зазначили, що пам'ятник був змальований потворними написами.

Фахівці дільниці з обслуговування об'єктів монументального мистецтва, які не є культурною спадщиною, комунального підприємства «сервісний центр» оперативно відмили фарбу з плит, якими вимощено постамент, і привели в належний вигляд прилеглу територію.

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Одному хулігану, який розбив ЗУПИННИЙ комплекс на площі Дерев'янка не пощастило. Його вдалося зловити поліцейським.

Цьому посприяли небайдужі одесити, які застали хуліганів на місці злочину і викликали поліцію.

Одесити описали, як виглядали зловмисник і вони були затримані неподалік від місця вандалізму. У поліції звернулися до всіх городян завжди повідомляти про такі випадки.

Варто сказати, що з початку року було розбито 40 скляних зупиночних комплексу, вартістю близько 100 тис.гривень кожен.

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