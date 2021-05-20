Вандалы разгромили очередную стеклянную остановку в Одессе

Атаке хулиганов подвергся остановочный комплекс на площади Деревянко. Это произошло ночью 20 мая, передает Politeka.net

С самого утра коммунальщики принялись очищать территорию от стекол.

В тоже время в патрульной полиции сообщили, что двоих вандалов, разгромивших остановку удалось задержать.

Этому поспособствовали неравнодушные одесситы, которые застали хулиганов на месте преступления и вызвали полицию.

Одесситы описали, как выглядели злоумышленник и они были задержаны неподалеку от места вандализма. В полиции обратились ко всем горожанам всегда сообщать о таких случаях.

Стоит сказать, что с начала года было разбито 40 стеклянных остановочных комплекса, стоимостью около 100 тыс. гривен каждый.

Не так давно мы сообщали, в Одессе есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему.

В частности, неизвестные хулиганы разбили гранитную плитку возле памятника актрисе немого кино Вере Холодной, который установлен на улице Пребраженской.

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