В Одессе есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему
В частности, 7 июня неизвестные хулиганы оставили надписи на постаменте стелы «Крылья Победы», расположенной на площади Десятого апреля. Об этом сообщается на официальном сайте города, перадет Politeka.net.
В мэрии отметили, что памятник был обрисован уродливыми надписями.
Специалисты участка по обслуживанию объектов монументального искусства, которые не являются культурным наследием, Коммунального предприятия «Сервисный центр» оперативно отмыли краску с плит, которыми вымощен постамент, и привели в надлежащий вид прилегающую территорию.
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Ранее мы сообщали, что вандалы вовсю громят стеклянные остановки в Одессе.
Одному хулигану, который разбил остановочный комплекс на площади Деревянко не повезло. Его удолось поймать полицейским.
Этому поспособствовали неравнодушные одесситы, которые застали хулиганов на месте преступления и вызвали полицию.
Одесситы описали, как выглядели злоумышленник и они были задержаны неподалеку от места вандализма. В полиции обратились ко всем горожанам всегда сообщать о таких случаях.
Стоит сказать, что с начала года было разбито 40 стеклянных остановочных комплекса, стоимостью около 100 тыс. гривен каждый.
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