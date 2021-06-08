В Одессе есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему

В частности, 7 июня неизвестные хулиганы оставили надписи на постаменте стелы «Крылья Победы», расположенной на площади Десятого апреля. Об этом сообщается на официальном сайте города, перадет Politeka.net.

В мэрии отметили, что памятник был обрисован уродливыми надписями.

Специалисты участка по обслуживанию объектов монументального искусства, которые не являются культурным наследием, Коммунального предприятия «Сервисный центр» оперативно отмыли краску с плит, которыми вымощен постамент, и привели в надлежащий вид прилегающую территорию.

Ранее мы сообщали, что вандалы вовсю громят стеклянные остановки в Одессе.

Одному хулигану, который разбил остановочный комплекс на площади Деревянко не повезло. Его удолось поймать полицейским.

Этому поспособствовали неравнодушные одесситы, которые застали хулиганов на месте преступления и вызвали полицию.

Одесситы описали, как выглядели злоумышленник и они были задержаны неподалеку от места вандализма. В полиции обратились ко всем горожанам всегда сообщать о таких случаях.

Стоит сказать, что с начала года было разбито 40 стеклянных остановочных комплекса, стоимостью около 100 тыс. гривен каждый.

Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"

А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии

Также Politeka сообщала, что вандалы разгромили остановку в Одессе, местные жители решили не молчать: слетелась полиция, фото