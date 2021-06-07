П'яний поліцейський на великій швидкості розніс прикордонний пост в Одеській області, зараз справу хочуть зам'яти

Про подію пише видання « Бессарабія INFORM ».

За інформацією ЗМІ, автомобіль Mercedes-Benz на болгарських номерах, рухаючись з боку Болграда в напрямку кордону з Молдовою, під'їжджаючи до прикордонного пункту пропуску "Виноградівка", не зупинився, як того вимагають правила, а зніс на швидкості шлагбаум і обмежувач швидкості, проїхавши після цього ще близько 50 метрів.

За кермом автомобіля знаходився інспектор Ізмаїльського відділу поліції Микола у. , у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння: з рота йшов різкий запах алкоголю, коп насилу розмовляв і не розумів, що відбувається.

Відзначимо, що в ДТП дивом не постраждала прикордонниця, яка перебувала в будці вартового поруч зі знесеним шлагбаумом.

У виданні звертають увагу що цей інцидент зараз намагаються зам'яти. Зокрема, провинився поліцейського поки не збираються звільняти або притягати до іншої дисциплінарної відповідальності. Згодом адмінпротоколи також можуть бути успішно оскаржені в суді.

До цього ми повідомляли, на трасі Київ-Одеса бензовоз зіткнувся з маршруткою.

Масштабна аварія сталася вранці в понеділок 7 червня на 35 км автодороги.

Біля повороту на село Калинівка вантажівка MAN зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

На даній ділянці рух тимчасово обмежено в напрямку Києва. На місці працюють медики, рятувальники та поліцейські.

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