П'яний поліцейський на великій швидкості розніс прикордонний пост в Одеській області, зараз справу хочуть зам'яти
Про подію пише видання «
За інформацією ЗМІ, автомобіль Mercedes-Benz на болгарських номерах, рухаючись з боку Болграда в напрямку кордону з Молдовою, під'їжджаючи до прикордонного пункту пропуску "Виноградівка", не зупинився, як того вимагають правила, а зніс на швидкості шлагбаум і обмежувач швидкості, проїхавши після цього ще близько 50 метрів.
За кермом автомобіля знаходився інспектор Ізмаїльського відділу поліції Микола у. , у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння: з рота йшов різкий запах алкоголю, коп насилу розмовляв і не розумів, що відбувається.
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Відзначимо, що в ДТП дивом не постраждала прикордонниця, яка перебувала в будці вартового поруч зі знесеним шлагбаумом.
У виданні звертають увагу що цей інцидент зараз намагаються зам'яти. Зокрема, провинився поліцейського поки не збираються звільняти або притягати до іншої дисциплінарної відповідальності. Згодом адмінпротоколи також можуть бути успішно оскаржені в суді.
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