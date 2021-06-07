Пьяный полицейский на большой скорости разнес пограничный пост в Одесской области, сейчас дело хотят замять

О происшествии пишет издание «Бессарабия INFORM».

По информации СМИ, автомобиль Mercedes-Benz на болгарских номерах, двигаясь со стороны Болграда в направлении границы с Молдовой, подъезжая к пограничному пункту пропуска «Виноградовка», не остановился, как того требуют правила, а снёс на скорости шлагбаум и ограничитель скорости, проехав после этого еще около 50 метров.

За рулем автомобиля находился инспектор Измаильского отдела полиции Николай У., у него были явные признаки алкогольного опьянения: из рта шел резкий запах алкоголя, коп с трудом разговаривал и не понимал, что происходит.

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Отметим, что в ДТП чудом не пострадала пограничница, которая находилась в будке часового рядом со снесенным шлагбаумом.

В издании обращают внимание что этот инцидент сейчас пытаются замять. В частности, провинившегося полицейского пока не собираются увольнять или привлекать к другой дисциплинарной ответственности. Впоследствии админпротоколы также могут быть успешно оспорены в суде.

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