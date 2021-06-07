В Одесі активісти зірвали концерт колишнього російського поліцейського Хабіба Шаріпова
Про це повідомив у себе в Фейсбук Сергій Стерненко, передає Politeka.net
Так, Хабіб Шаріпов, який почав кар'єру поп-співака і прославився треком" Ягода малинка", збирався дати концерт в Одесі 5 червня, проте його виступ було зірвано.
Квитки на подію перестали продавати ще днів 10 тому, а тепер без пояснень виступ скасовано.
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Стерненко переконаний, що це сталося тільки завдяки розголосу активістів.
Також він повідомив, що завдяки розголосу скасували і концерт Моргенштерна, який повинен був відбутися 3 червня. Йому заборонили в'їзд в Україну, бо активісти не мовчали.
Стерненко зазначив, що є і погані новини. До Одеси збираються приїхати комік Євген Чебатков і репер Тимур Одилбеков (Каспійський вантаж), які також гастролювати в окупований Крим.
Активіст ще нагадав, що 25 і 26 червня в Києва планувавши концерт ще одні любитель гастролювати в Крим Баста.
До цього ми повідомляли, російський реп-виконавець Morgenshtern заявив, що не приїде в Україну з концертами.
"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - сказав росіянин.
Нагадаємо, що НП з дітьми сталася в літньому таборі під Одесою: почалася термінова госпіталізація
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