В Одесі активісти зірвали концерт колишнього російського поліцейського Хабіба Шаріпова

Про це повідомив у себе в Фейсбук Сергій Стерненко, передає Politeka.net

Так, Хабіб Шаріпов, який почав кар'єру поп-співака і прославився треком" Ягода малинка", збирався дати концерт в Одесі 5 червня, проте його виступ було зірвано.

Квитки на подію перестали продавати ще днів 10 тому, а тепер без пояснень виступ скасовано.

Стерненко переконаний, що це сталося тільки завдяки розголосу активістів.

Також він повідомив, що завдяки розголосу скасували і концерт Моргенштерна, який повинен був відбутися 3 червня. Йому заборонили в'їзд в Україну, бо активісти не мовчали.

Стерненко зазначив, що є і погані новини. До Одеси збираються приїхати комік Євген Чебатков і репер Тимур Одилбеков (Каспійський вантаж), які також гастролювати в окупований Крим.

Активіст ще нагадав, що 25 і 26 червня в Києва планувавши концерт ще одні любитель гастролювати в Крим Баста.

До цього ми повідомляли, російський реп-виконавець Morgenshtern заявив, що не приїде в Україну з концертами.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову будуть переноситися концерти, тому що велика частина артистів вже все перенесли. Особливо після історії з Одесою. Мені страшно банально, я не буду брехати. Мені страшно їхати", - сказав росіянин.

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