В Одессе активисты сорвали концерт бывшего российского полицейского Хабиба Шарипова

Об этом сообщил у себя в Фейсбук Сергей Стерненко, передает Politeka.net

Так, Хабиб Шарипов, который начал карьеру поп-певца и прославился треком "Ягода малинка", собирался дать концерт в Одессе 5 июня, однако его выступление было сорвано.

Билеты на событие перестали продавать еще дней 10 назад, а теперь без объяснений выступление отменено.

Стерненко убежден, что это произошло только благодаря огласке активистов.

Также он соообщил, что благодаря огласке отменили и концерт Моргенштерна, который должен был состояться 3 июня. Ему запретили въезд в Украину, потому что активисты не молчали.

Стерненко отметил, что есть и плохие новости. В Одессу собираются приехать комик Евгений Чебатков и рэпер Тимур Одилбеков (Каспийский груз), которые также гастролировали в оккупированном Крыму.

Активист еще напомнил, что 25 и 26 июня в Киеве планирует концерты еще один любитель гастролировать в Крыму Баста.

До этого мы сообщали, российский рэп-исполнитель Morgenshtern заявил, что не приедет в Украину с концертами.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать", – сказал россиянин.

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