В Одесі розгорається скандал через кинутих інвалідів на кладовищі
Як передає Politeka.net, подробиці повідомив журналіст і письменник Сергій Бакуменко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, невідомі викинули трьох не можуть ходити божевільних-інвалідів на кладовищі, як сміття
"Ми з лікарями і поліцейськими вчора стояли і у нас у всіх в очах стояли сльози. Ми спочатку не вірили цим людям, тому що було видно, що ці люди не в собі. Вони були як наївні діти, але вони постійно повторювали, що їх вивезли на кладовище санітари з психлікарні на Воробйова 9", - розповів письменник.
Також він зазначив, троє викинуті невідомими на кладовищі без води і їжі, є пацієнтами психлікарні.
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"Інших розвезли по домівках, а у цих трьох вдома немає і їх просто викинули як сміття. Мені чомусь здається, що жорсткіше вчинку я давно не бачив", - підсумував Бакуменко.
90-річну жінку, яка перебувала в річці, помітив очевидець і подзвонив в поліцію.
Правоохоронці дістали 90-річну жінку з річки. Вона була в розпачі, але не мала бажання жити. Пояснити свої дії бабуся не змогла. Тільки сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна.
Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".
Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.