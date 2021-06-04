В Одесі голова кооперативу привласнила понад 24 мільйони гривень з внесків
Жінка зловживала своїм службовим становищем, повідомили в Державному бюро розслідувань( ДБР), в п'ятницю 4 червня, передає Politeka.net
Було встановлено, що голова одного з кооперативів Приморського району Одеси заволоділа коштами асоційованих членів Підприємства, які оплачували внески по квартирі в новобудові.
Ці кошти мають бути внесені на розрахунковий рахунок підприємства, але жінка витратила їх на власні потреби.
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Наразі їй оголошено підозру за ч.5 ст. 191 КК України про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.
Тепер аферистці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Не так давно ми повідомляли, зпецназ затримав відомого активіста, лідера одеського "Автомайдан" Євгена Резвушкіна.
Його підозрюють у вимаганні у великих розмірах і» кришуванні " бізнесу.
Резвушкіна затримали в Біляївському районі, коли він вимагав щомісячну плату «за дах» у розмірі 80 тисяч гривень. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній бізнесменці фізичною розправою і знищенням майна, яке їй належить. Жінка відразу звернулася в поліцію.
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