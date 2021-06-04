В Одесі голова кооперативу привласнила понад 24 мільйони гривень з внесків

Жінка зловживала своїм службовим становищем, повідомили в Державному бюро розслідувань( ДБР), в п'ятницю 4 червня, передає Politeka.net

Було встановлено, що голова одного з кооперативів Приморського району Одеси заволоділа коштами асоційованих членів Підприємства, які оплачували внески по квартирі в новобудові.

Ці кошти мають бути внесені на розрахунковий рахунок підприємства, але жінка витратила їх на власні потреби.

Наразі їй оголошено підозру за ч.5 ст. 191 КК України про заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Тепер аферистці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Не так давно ми повідомляли, зпецназ затримав відомого активіста, лідера одеського "Автомайдан" Євгена Резвушкіна.

Його підозрюють у вимаганні у великих розмірах і» кришуванні " бізнесу.

Резвушкіна затримали в Біляївському районі, коли він вимагав щомісячну плату «за дах» у розмірі 80 тисяч гривень. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній бізнесменці фізичною розправою і знищенням майна, яке їй належить. Жінка відразу звернулася в поліцію.

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