В Одессе глава кооператива присвоила более 24 миллионов гривен из взносов
Женщина злоупотребляла своим служебным положением, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), в пятницу 4 июня, передает Politeka.net
Было установлено, что председатель одного из кооперативов Приморского района Одессы завладела средствами ассоциированных членов предприятия, которые оплачивали взносы по квартире в новостройке.
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Эти средства должны быть внесены на расчетный счет предприятия, но женщина потратила их на собственные нужды.
Сейчас ей объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.
Теперь аферистке грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Не так давно мы сообщали, спецназ задержал известного активиста, лидера одесского "Автомайдан" Евгения Резвушкина.
Его подозревают в вымогательстве в крупных размерах и «крышевании» бизнеса.
Резвушкина задержали в Беляевском районе, когда он вымогал ежемесячную плату «за крышу» в размере 80 тысяч гривен. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней бизнесменше физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит. Женщина сразу обратилась в полицию.
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