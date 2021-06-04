В Одессе глава кооператива присвоила более 24 миллионов гривен из взносов

Женщина злоупотребляла своим служебным положением, сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), в пятницу 4 июня, передает Politeka.net

Было установлено, что председатель одного из кооперативов Приморского района Одессы завладела средствами ассоциированных членов предприятия, которые оплачивали взносы по квартире в новостройке.

Популярные статьи сейчас

Располневшие экс-ВИА Гра Брежнева и Меладзе перестали быть похожими на себя: "Тянут на свой возраст"

Пугачева прогулялась по Киеву за руку с Киркоровым, заинтриговав фанатов: "Майкл Джексон с Мадонной?"

Вылетевшая из "Холостяка" Юля "Зайка" призналась, правда ли влюбилась в Заливако: "Три раза прощалась"

Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе: "Как одна, так и другая, извините меня..."

Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
Показать еще

Эти средства должны быть внесены на расчетный счет предприятия, но женщина потратила их на собственные нужды.

Сейчас ей объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.

Теперь аферистке грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Не так давно мы сообщали, спецназ задержал известного активиста, лидера одесского "Автомайдан" Евгения Резвушкина.

Его подозревают в вымогательстве в крупных размерах и «крышевании» бизнеса.

Резвушкина задержали в Беляевском районе, когда он вымогал ежемесячную плату «за крышу» в размере 80 тысяч гривен. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней бизнесменше физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит. Женщина сразу обратилась в полицию.

Напомним, под Одессой пенсионер наглотался керосина, медики ничем помочь не смогли: детали трагедии

Также Politeka сообщала, в Одессе повылазили змеи, вызваны полицейские и спасатели: "Проявляют агрессию..."