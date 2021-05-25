Під Одесою активізувався черговий "мисливець" за дітьми

Його помітили біля дитячих майданчиків у місті Чорноморську Одеської області в понеділок 24 травня. Про це повідомляють очевидці в місцевому пабліку "Чорноморськ сьогодні", передає Politeka.net.

За словами місцевих жителів, невідомий чоловік розгулював по ігрових майданчиках на вулиці Віталія шуму і чіплявся до дітей. Вони стверджують, що він заводив з ними розмову, випитував ім'я та адресу дитини, намагався відвести його з собою.

Мотиви чоловіка не відомі.

"На питання "навіщо лізеш до дітей?" відповідає, Що своїх немає, а хочеться поспілкуватися з дітками», - кажуть очевидці.

Стурбовані батьки викликали поліцію, яка забрала підозрюваного у відділення, проте люди побоюються, що чоловіка там протримають не довго, так як немає складу злочину.

Раніше ми повідомляли, в Одесі 30-річний чоловік намагався викрасти маленького хлопчика, який грав у дворі будинку.

Аналогічний випадок стався на селищі Таїрова. Там чоловік чіплявся до 9-річної дівчинки.

Біля Магазину на розі Левітана і Академіка Корольова Невідомий тип запропонував дівчинці 5 гривень і сказав «пішли», на що вона зреагувала і покликала маму, яка виявилася поліцейською.

Співробітниця поліції затримала можливого педофіла до приїзду патруля.

Ще один підозрілий чоловік тягнув у під'їзд 11-річну дівчинку. На щастя, зловмиснику завадила жінка, яка виходила якраз з цієї парадної і почула крики дитини про допомогу.