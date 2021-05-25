Під Одесою активізувався черговий "мисливець" за дітьми
Його помітили біля дитячих майданчиків у місті Чорноморську Одеської області в понеділок 24 травня. Про це
За словами місцевих жителів, невідомий чоловік розгулював по ігрових майданчиках на вулиці Віталія шуму і чіплявся до дітей. Вони стверджують, що він заводив з ними розмову, випитував ім'я та адресу дитини, намагався відвести його з собою.
Мотиви чоловіка не відомі.
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"На питання "навіщо лізеш до дітей?" відповідає, Що своїх немає, а хочеться поспілкуватися з дітками», - кажуть очевидці.
Стурбовані батьки викликали поліцію, яка забрала підозрюваного у відділення, проте люди побоюються, що чоловіка там протримають не довго, так як немає складу злочину.
Раніше ми повідомляли, в Одесі 30-річний чоловік намагався викрасти маленького хлопчика, який грав у дворі будинку.
Аналогічний випадок стався на селищі Таїрова. Там чоловік чіплявся до 9-річної дівчинки.
Біля Магазину на розі Левітана і Академіка Корольова Невідомий тип запропонував дівчинці 5 гривень і сказав «пішли», на що вона зреагувала і покликала маму, яка виявилася поліцейською.
Співробітниця поліції затримала можливого педофіла до приїзду патруля.
Ще один підозрілий чоловік тягнув у під'їзд 11-річну дівчинку. На щастя, зловмиснику завадила жінка, яка виходила якраз з цієї парадної і почула крики дитини про допомогу.
Можливий педофіл відпустив дівчинку і втік.
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