Под Одессой активизировался очередной «охотник» за детьми

Его заметили возле детских площадок в городе Черноморске Одесской области в понедельник 24 мая. Об этом сообщают очевидцы в местном паблике "Черноморск сегодня", передает Politeka.net.

По словам местных жителей, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.

Мотивы мужчины не известны.

«На вопрос «зачем лезешь к детям?» отвечает, что своих нет, а хочется пообщаться с детками», - говорят очевидцы.

Обеспокоенные родители вызвали полицию, которая забрала подозреваемого в отделения, однако люди опасаются, что мужчину там продержат не долго, так как нет состава преступления.

Ранее мы сообщали, в Одессе 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.

Аналогичный случай произошел на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке.

Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.

Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.

Еще один подозрительный мужчина тянул в подъезд 11-летнюю девочку. К счастью, злоумышленнику помешала женщина, которая выходила как раз из этой парадной и услышала крики ребенка о помощи.