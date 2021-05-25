Под Одессой активизировался очередной «охотник» за детьми
Его заметили возле детских площадок в городе Черноморске Одесской области в понедельник 24 мая. Об этом
По словам местных жителей, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.
Мотивы мужчины не известны.
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«На вопрос «зачем лезешь к детям?» отвечает, что своих нет, а хочется пообщаться с детками», - говорят очевидцы.
Обеспокоенные родители вызвали полицию, которая забрала подозреваемого в отделения, однако люди опасаются, что мужчину там продержат не долго, так как нет состава преступления.
Ранее мы сообщали, в Одессе 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.
Аналогичный случай произошел на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке.
Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.
Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.
Еще один подозрительный мужчина тянул в подъезд 11-летнюю девочку. К счастью, злоумышленнику помешала женщина, которая выходила как раз из этой парадной и услышала крики ребенка о помощи.
Возможный педофил отпустил девочку и убежал.
Напомним, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии
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