Поки в Одеській мерії не знають, як боротися з самокатчиками, патрулі вже зупиняють електротранспорт і просять покинути територію Траси здоров'я

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця) (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли одесити, на Трасі здоров'я з'явилися своєрідні патрулі, які зупиняють тільки тих, хто їде на власному електросамокаті. Ті, хто орендують, спокійно продовжують рух.

У той же час, в мерії планують розробити план, за яким на самокатах працюватимуть обмежувачі швидкості, а також заборона в'їзду на трасу Здоров'я.

Але поки одеські чиновники не мають чіткого розуміння, як можна обмежити пересування електроскутерів і електросамокатів на трасі здоров'я.

У той же час люди продовжують травмуватися використовуючи цей вид транспорту.

Відомо про два випадки, які трапилися на вихідних.

Одна з постраждалих-іноземна громадянка. Її госпіталізували в єврейську лікарню.

Схожий інцидент стався на Думській площі. Там отримав травму підліток, якого відвезли в дитячу лікарню.

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