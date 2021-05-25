Посеред ночі жителів, які проживають на Молдаванці, розбудили звуки стрілянини
Відео інциденту оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами свідки події, на вугільній і непрямій, п'яний чоловік стріляв у повітря і кричав.
У конфлікті приїхали розбиратися 8 екіпажів поліції.
"Вистава тривала 2 години, мужик, коли зрозумів, що все серйозно, почав розповідати, що на нього напали, а він відстрілювався», - кажуть одесити.
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За даними одеських ЗМІ, патрульні, які прибули на виклик, виявили двох чоловіків, 35 і 27 років, причому другий виявився співробітником поліції з Кодими.
«У нього виявили пістолет "Форт" — - на зброю був дозвіл. Мабуть, власник пістолета стріляв у повітря. Правоохоронці про постраждалих не повідомляють", - наголошується в повідомленні.
Не так давно ми повідомляли, насильник напав на одеситку біля будинку, де вона проживає.
Близько першої години ночі жінка під'їхала до будинку на особистому автомобілі і коли закривала двері машини, на неї несподівано напав незнайомий чоловік. Він повалив свою жертву на землю, кілька разів ударив і намагався задерти спідницю.
Одеситка почала кричати і кликати на допомогу. На крики вибіг її співмешканець, який спробував відбити постраждалу з рук ґвалтівника.
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