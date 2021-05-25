Посреди ночи жителей, проживающих на Молдаванке, разбудили звуки стрельбы
Видео инцидента обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам свидетели происшествия, на угл улицРазумовской и Косвенной, пьяный мужчина стрелял в воздух и кричал.
В конфликте приехали разбираться 8 экипажей полиции.
«Спектакль длился 2 часа, мужик, когда понял, что все серьезно, начал рассказывать, что на него напали, а он отстреливался», - говорят одесситы.
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По данным одесских СМИ, прибывшие на вызов патрульные, обнаружили двоих мужчин, 35 и 27 лет, причем второй оказался сотрудником полиции из Кодымы.
«У него обнаружили пистолет «Форт», — на оружие имелось разрешение. Видимо, владелец пистолета стрелял в воздух. Правоохранители о пострадавших не сообщают», - отмечается в сообщении.
Не так давно мы сообщали, насильник напал на одесситку возле дома, где она проживает.
Около часа ночи женщина подъехала к дому на личном автомобиле и когда закрывала дверь машины, на нее неожиданно напал незнакомый мужчина. Он повалил свою жертву на землю, несколько раз ударил и пытался задрать юбку.
Одесситка принялась кричать и звать на помощь. На крики выбежал ее сожитель, который попытался отбить пострадавшую из рук насильника.
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