Посреди ночи жителей, проживающих на Молдаванке, разбудили звуки стрельбы

Видео инцидента обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам свидетели происшествия, на угл улицРазумовской и Косвенной, пьяный мужчина стрелял в воздух и кричал.

В конфликте приехали разбираться 8 экипажей полиции.

«Спектакль длился 2 часа, мужик, когда понял, что все серьезно, начал рассказывать, что на него напали, а он отстреливался», - говорят одесситы.

По данным одесских СМИ, прибывшие на вызов патрульные, обнаружили двоих мужчин, 35 и 27 лет, причем второй оказался сотрудником полиции из Кодымы.

«У него обнаружили пистолет «Форт», — на оружие имелось разрешение. Видимо, владелец пистолета стрелял в воздух. Правоохранители о пострадавших не сообщают», - отмечается в сообщении.

Не так давно мы сообщали, насильник напал на одесситку возле дома, где она проживает.

Около часа ночи женщина подъехала к дому на личном автомобиле и когда закрывала дверь машины, на нее неожиданно напал незнакомый мужчина. Он повалил свою жертву на землю, несколько раз ударил и пытался задрать юбку.

Одесситка принялась кричать и звать на помощь. На крики выбежал ее сожитель, который попытался отбить пострадавшую из рук насильника.

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