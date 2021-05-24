З початку нового тижня вся міць негоди обрушиться на Одеській Регіон

На вихідних до Одеси прийшла по-літньому тепла погода, проте на початку нового тижня все зміниться.

Так, у понеділок, 24 травня Одеська область опиниться в самому епіцентрі циклону. Дощі, місцями зливи з грозою і навіть градом обіцяють синоптики в цей день.

Крім того, підніметься шквальний вітер з поривами до утворення торнадо. У зв'язку з цим Європейський експеримент з прогнозування штормів ESTOFEX відніс Одесу і ці частини області до ЗОНИ 1-го рівня небезпеки, пишуть місцеві ЗМІ.

Вітер південний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-17 метрів в секунду. Повітря прогріється до + 22 + 24 градусів. Температура морської води 12-13°С.

По Одеській області вранці сильний дощ, гроза.

Вдень без істотних опадів. Температура + 20 + 25 градусів.

На автошляхах області вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Раніше ми писали, в центрі Одеси катастрофічно сиплеться багатоповерховий будинок.

НП сталася в п'ятницю, 21 травня, на розі Тираспольської і Ковальської. Там обвалюється аварійний карниз відразу на семи ділянках по всьому периметру триповерхового будинку.

Камені розлітаються до протилежного тротуару.

Громадські працівники попереджають про небезнеку через постійний потік людей.

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