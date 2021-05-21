Одесити зможуть насолодитися довгоочікуваними променями сонця, так як дощі відступлять і турбувати не будуть абсолютно

З новим прогнозом погоди на вихідні дні жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

За прогнозами метеорологів, в Одесу повертається тепла і сонячна погода і всі жителі зможуть зітхнути з полегшенням.

Так, в суботу, 22 травня хмар над містом спостерігатися в цей день не буде, небо весь час буде ясним. Без опадів.

Вітер вночі північний, вдень південний, 5-10 метрів в секунду.

Денна температура повітря складе від +19 до + 21 градуса. Вночі показники на термометрах коливатимуться в межах +10 ... +12 градуси.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі північний, вдень південний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 7-12 °С, вдень 19-24 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

Неділя також порадує жителів ясною погодою, проте іноді сонце буде ховатися за хмарами. Опадів у цей день не передбачається.

Повітря буде теплим і комфортним, а температура повітря прогріється до 22-27 градусів тепла, вночі буде трохи свіже +8 +13 градусів.

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