Одесити зможуть насолодитися довгоочікуваними променями сонця, так як дощі відступлять і турбувати не будуть абсолютно
З новим прогнозом погоди на вихідні дні жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
За прогнозами метеорологів, в Одесу повертається тепла і сонячна погода і всі жителі зможуть зітхнути з полегшенням.
Так, в суботу, 22 травня хмар над містом спостерігатися в цей день не буде, небо весь час буде ясним. Без опадів.
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Вітер вночі північний, вдень південний, 5-10 метрів в секунду.
Денна температура повітря складе від +19 до + 21 градуса. Вночі показники на термометрах коливатимуться в межах +10 ... +12 градуси.
По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі північний, вдень південний, 5-10 метрів в секунду.
Температура вночі 7-12 °С, вдень 19-24 °с.
На автошляхах області видимість хороша.
Неділя також порадує жителів ясною погодою, проте іноді сонце буде ховатися за хмарами. Опадів у цей день не передбачається.
Повітря буде теплим і комфортним, а температура повітря прогріється до 22-27 градусів тепла, вночі буде трохи свіже +8 +13 градусів.
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