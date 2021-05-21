Одесситы смогут насладиться долгожданными лучами солнца, так как дожди отступят и беспокоить не будут совершенно

С новым прогнозом погоды на выходные дни жителей ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По прогнозам метеорологов, в Одессу возвращается теплая и солнечная погода и все жители смогут вздохнуть с облегчением.

Так, в субботу, 22 мая облаков над городом наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Ветер ночью северный, днем ​​южный, 5-10 метров в секунду.

Дневная температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Ночью показатели на термометрах будут колебаться в пределах +10…+12 градуса.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северный, днем ​​южный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 7-12 °С, днем ​​19-24 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Воскресенье также порадует жителей ясной погодой, однако иногда солнце будет скрываться за облаками. Осадков в этот день не предвидится.

Воздух будет теплым и комфортным, а температура воздуха прогреется до 22-27 градусов тепла, ночью будет чуть свежее +8 +13 градусов.

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