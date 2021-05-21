В Одесі поліцейські затримали серійного молодого злочинця з Миколаєва
Про це повідомляється на сайті Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net
В одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор, прихопивши з собою і пульт від нього і роутер.
Ще в двох торгових точках злодій забрав з полиць мобільний телефон, Навушники і дорогі парфуми.
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Також він побував на одеських заправках. На одній викрав навушники, на іншій - пляшку віскі вартістю 3,5 тисячі грн.
Поліцейські затримали досвідченого грабіжника, який завдав збитків потерпілим на суму понад 20 000 грн. Чужі речі він відносив в ломбард або продавав незнайомцям.
Йому загрожує до 6 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, чоловік з пістолетом напав на магазин в центрі Одеси і виніс звідти всю виручку.
Збройне пограбування сталося в салоні з продажу обладнання для тату-майстрів, який розташований на вулиці Пастера.
Чоловік зайшов до торгового закладу і погрожуючи пістолетом змусив продавщицю віддати гроші з каси.
13 тисяч гривень зловмиснику виявилося замало, і він прихопив з собою ще два телефони загальною вартістю понад 11 тисяч гривень.
Його затримали.
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