В Одесі на лікування 5-місячного Діми Свічинського зібрали 2,3 мільйони доларів

Неймовірно велику суму вдалося зібрати волонтерам всього за 85 днів. Про це розповіла активістка Вікторія Сибір на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Син колишнього заступника голови Одеської ОДА, Віталія Свічинського Діма народився 30 Листопада, а в грудні в один день пропав тонус м'язів.

Щоб врятувати малюка необхідний лікарський препарат "Золгенсма" виробництва американської фірми Novartis. Воно зареєстровано тільки в 2019 році і замінює мутований або відсутній ген – першопричину спінальної м'язової атрофії. Причому для одужання достатньо всього одного уколу. При цьому, ліки вже потрапило в Книгу рекордів Гіннеса як найдорожчий препарат у світі – ціна однієї ін'єкції становить 2,3 млн доларів.

Як розповів батько хлопчика, зібрати гроші потрібно дуже швидко, так як ввести препарат необхідно до досягнення шести місяців. Одна ампула - і хвороба буде переможена назавжди.

Одеські активісти, волонтери, художники і просто небайдужі люди кинули збирати гроші на дороге лікування.

Відомо, що в зборі брали участь відомі люди – музиканти, ресторатори, художники і футболісти.

На допомогу Дімі передавали виручку ресторанів, частину коштів від продажу вишиванок і навіть влаштовували кінопокази.

Примітно, що всього кілька днів тому зібрали трохи більше двох третин суми, хто вклав близько 30% (а це близько 20 млн грн), на даний момент не розголошується.

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