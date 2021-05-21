В Одессе на лечение 5-месячного Димы Свичинского собрали 2,3 миллиона долларов

Невероятно большую сумму удалось собрать волонтерам всего за 85 дней. Об этом рассказала активистка Виктория Сибирь на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Сын бывшего заместителя председателя Одесской ОГА, Виталия Свичинского Дима родился 30 ноября, а в декабре в один день пропал тонус мышц.

Чтобы спасти малыша необходим лекарственный препарат «Золгенсма» производства американской фирмы Novartis. Оно зарегистрировано только в 2019 году и заменяет мутировавший или отсутствующий ген – первопричину спинальной мышечной атрофии. Причем для выздоровления достаточно всего одного укола. При этом, лекарство уже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой препарат в мире – цена одной инъекции составляет 2,3 млн долларов.

Как рассказал отец мальчика, собрать деньги нужно очень быстро, так как ввести препарат необходимо до достижения шести месяцев. Одна ампула – и болезнь будет побеждена навсегда.

Одесские активисты, волонтеры, художники и просто неравнодушные люди бросили собирать деньги на дорогостоящее лечение.

Известно, что в сборе принимали участие известные люди – музыканты, рестораторы, художники и футболисты.

В помощь Диме передавали выручку ресторанов, часть средств от продажи вышиванок и даже устраивали кинопоказы.

Примечательно, что всего несколько дней назад собрали немногим больше двух третей суммы, кто вложил около 30% (а это около 20 млн грн), на данный момент не разглашается.

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