В Одесі через тривалий дощ стався потоп
Кадрами наслідків негоди поділилися очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, у четвер, 20 травня водою знову затопило низку міських вулиць. Цього разу найбільше дісталося Хімічній.
На кадрах видно, як водії автомобілів і тролейбуса ледь переміщаються по залитій дощем дорозі.
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Крім того, через негоду утворилися пробки. Найскладніше проїхати в центрі, особливо по вулицях Преображенській, Катерининській і близько "Привозу".
Також очевидці помітили патрульну машину, яка пролетіла на миготливий сигнал світлофора, е і окропила з голови до ніг перехожого, який збирався перейти вулицю.
"Патрульні поспішали на миготливий світлофор і викупали мужичка», - наголошується в публікації телеграм-каналу «х.Одеса».
Раніше ми повідомляли, 17 травня після дощу одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася.
Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.
У той же час, як повідомили синоптики, в п'ятницю, 21 травня в Одесі буде як і раніше дощитиме.
Згідно з наявними даними, протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вночі очікується сильний дощ. До ранку він повинен ослабнути, але буде продовжувати йти весь день і припиниться лише до вечора.
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