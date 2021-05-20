Напередодні куротного сезону в затоці в Одеській області назріває екологічна катастрофа
Як повідомляють очевидці в телеграм-канал "Одеса-інфо" в Білгород-Дністровський лиман в черговий раз злили каналізацію, передає Politeka.net
"На березі кілька великих дохлих риб Затока. Влада не реагує", - наголошується в публікації.
До того ж, як повідомив голова Держекоінспекції Південно-Західного округу Віталій Караулов, така ситуація спостерігається регулярно.
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За його словами, тільки 20% відходів проходять через очисні споруди, а решта відразу потрапляють в прибережні води.
Щоб хоч якось поліпшити ситуацію, цього літа екоінспектори планують цілодобово перебувати в курортній затоці і контролювати там екологічну ситуацію.
Раніше ми повідомляли, в четвер, 20 травня у дворі житлового будинку по вулиці Мечникова прорвало трубу через що через великий "фонтан".
На них видно, як потужний натиск б'є прямо в стіну старого будинку.
За попередніми даними, стався прорив теплотраси.
Також ми писали, що в цей день в Одесі цілий день ллє дощ.
Синоптики прогнозують шквальний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду і похолодання. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан.
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