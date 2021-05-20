Напередодні куротного сезону в затоці в Одеській області назріває екологічна катастрофа

Як повідомляють очевидці в телеграм-канал "Одеса-інфо" в Білгород-Дністровський лиман в черговий раз злили каналізацію, передає Politeka.net

"На березі кілька великих дохлих риб Затока. Влада не реагує", - наголошується в публікації.

До того ж, як повідомив голова Держекоінспекції Південно-Західного округу Віталій Караулов, така ситуація спостерігається регулярно.

За його словами, тільки 20% відходів проходять через очисні споруди, а решта відразу потрапляють в прибережні води.

Щоб хоч якось поліпшити ситуацію, цього літа екоінспектори планують цілодобово перебувати в курортній затоці і контролювати там екологічну ситуацію.

Раніше ми повідомляли, в четвер, 20 травня у дворі житлового будинку по вулиці Мечникова прорвало трубу через що через великий "фонтан".

На них видно, як потужний натиск б'є прямо в стіну старого будинку.

За попередніми даними, стався прорив теплотраси.

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Синоптики прогнозують шквальний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду і похолодання. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан.

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