В преддверии куротного сезона в Затоке в Одесской области назревает экологическая катастрофа
Как сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо» в Белгород-Днестровский лиман в очередной раз слили канализацию, передает Politeka.net
«На берегу несколько больших дохлых рыб Затока. Власть не реагирует»,- отмечается в публикации.
К тоже время как сообщил глава Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов, такая ситуация наблюдается регулярно.
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По его словам, только 20% отходов проходят через очистные сооружения, а остальные сразу попадают в прибрежные воды.
Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, этим летом экоинспекторы планируют круглосуточно находиться в курортной Затоке и контролировать там экологическую ситуацию.
Ранее мы сообщали, в четверг, 20 мая во дворе жилого дома по улице Мечникова прорвало трубу из-за чего из забил большой "фонтан".
На них видно, как мощный напор бьет прямиком в стену старого дома.
По предварительной данным, произошел прорыв теплотрассы.
Также мы писали, что в этот день в Одессе целый день льет дождь.
Синоптики прогнозируют шквальный ветер с порывами 10-15 метров в секунду и похолодание. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан.
Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
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Также Politeka сообщала, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."