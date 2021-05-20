В преддверии куротного сезона в Затоке в Одесской области назревает экологическая катастрофа

Как сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо» в Белгород-Днестровский лиман в очередной раз слили канализацию, передает Politeka.net

«На берегу несколько больших дохлых рыб Затока. Власть не реагирует»,- отмечается в публикации.

К тоже время как сообщил глава Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов, такая ситуация наблюдается регулярно.

По его словам, только 20% отходов проходят через очистные сооружения, а остальные сразу попадают в прибрежные воды.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, этим летом экоинспекторы планируют круглосуточно находиться в курортной Затоке и контролировать там экологическую ситуацию.

Ранее мы сообщали, в четверг, 20 мая во дворе жилого дома по улице Мечникова прорвало трубу из-за чего из забил большой "фонтан".

На них видно, как мощный напор бьет прямиком в стену старого дома.

По предварительной данным, произошел прорыв теплотрассы.

Также мы писали, что в этот день в Одессе целый день льет дождь.

Синоптики прогнозируют шквальный ветер с порывами 10-15 метров в секунду и похолодание. Всему виной - новый циклон, который передвигается со стороны Балкан.

Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"

А еще Politeka писала, появилось видео последствия ливня в Одессе: не выдержала напора стихии

Также Politeka сообщала, что циклон с новой силой ударит по Одессе: "на протяжении всего дня..."