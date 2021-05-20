Очевидці зняли все на відео

Крім дощу один з будинків в Одесі почало заливати потужним струменем води

У четвер, 20 травня у дворі житлового будинку по вулиці Мечникова прорвало трубу через що забив великий "фонтан".

Кадри з місця аварії оприлюднили очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На них видно, як потужний натиск б'є прямо в стіну старого будинку.

У той же час прес-секретар "Інфоксводоканалу" повідомив, що труба розташована в дворовій території і швидше за все не має відношення до них. Однак, на місце все одно направлять співробітників для перевірки. Імовірно стався прорив теплотраси, пишуть ЗМІ .

У теплопостачанні ситуацію поки не коментували.

Зазначимо, що сьогодні в Одесі цілий день ллє дощ.

Більш того, у другій половині дня синоптики кажуть, що він перейде в зливу. Також вони прогнозують шквальний вітер з поривами 10-15 метрів в секунду і похолодання. Всьому виною-новий циклон, який пересувається з боку Балкан.

Температура повітря складе від 15 до 18 градусів вище нуля, до вечора опуститися до +12 градусів.

Температура морської води складе + 13 + 14 градусів.

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