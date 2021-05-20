Вандали розгромили чергову скляну зупинку в Одесі

Атаці хуліганів піддався зупинний комплекс на площі Дерев'янка. Це сталося вночі 20 травня, передає Politeka.net

З самого ранку комунальники почали очищати територію від стекол.

У той же час в патрульній поліції повідомили, що двох вандалів, які розгромили зупинку вдалося затримати.

Цьому посприяли небайдужі одесити, які застали хуліганів на місці злочину і викликали поліцію.

Одесити описали, як виглядали зловмисник і вони були затримані неподалік від місця вандалізму. У поліції звернулися до всіх городян завжди повідомляти про такі випадки.

Варто сказати, що з початку року було розбито 40 скляних зупиночних комплексу, вартістю близько 100 тис.гривень кожен.

Не так давно ми повідомляли, в Одесі є не тільки ті, хто любить своє місто, а й люди, готові шкодити йому.

Зокрема, невідомі хулігани розбили гранітну плитку біля пам'ятника актрисі німого кіно Вірі Холодній, який встановлений на вулиці Пребраженській.

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