Вандали розгромили чергову скляну зупинку в Одесі
Атаці хуліганів піддався зупинний комплекс на площі Дерев'янка. Це сталося вночі 20 травня, передає Politeka.net
З самого ранку комунальники почали очищати територію від стекол.
У той же час в патрульній поліції повідомили, що двох вандалів, які розгромили зупинку вдалося затримати.
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Цьому посприяли небайдужі одесити, які застали хуліганів на місці злочину і викликали поліцію.
Одесити описали, як виглядали зловмисник і вони були затримані неподалік від місця вандалізму. У поліції звернулися до всіх городян завжди повідомляти про такі випадки.
Варто сказати, що з початку року було розбито 40 скляних зупиночних комплексу, вартістю близько 100 тис.гривень кожен.
Не так давно ми повідомляли, в Одесі є не тільки ті, хто любить своє місто, а й люди, готові шкодити йому.
Зокрема, невідомі хулігани розбили гранітну плитку біля пам'ятника актрисі німого кіно Вірі Холодній, який встановлений на вулиці Пребраженській.
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