Нетривала злива в Одесі встигла накоїти справ
Так, після 20-хвилинного дощу одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася. Це сталося 17 травня. Відеодоказ оприлюднили у місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Переможець "Голосу країни" Сасанчин після порятунку мами показав кохану: "Щастя вам"
Пішов з життя відомий актор-серцеїд з культових серіалів 90-х: трагічні подробиці
Тіло дитини знайшли в петлі на Київщині: залишив послання в чаті з однокласниками
Отруйні істоти атакували українців, з'явилися знімки: "Після укусу нудить"
Небезпечну ділянку вже огородили. Яким чином його збираються приводити в порядок - на даний момент невідомо.
Варто відзначити, що середа і четвер в Одесі будуть також дощовими.
Всьому виною грозовий циклон, під впливом якого опинилася Одеса.
За даними сайту sinoptik.ua, протягом цих двох днів погода буде сильно мінливою, але в основному по всій території йтиме дощ.
Температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів вдень, вночі становитиме в межах +13 + 14 градусів.
Раніше ми писали, щовіслюку зливи в Одесі повилазили змії.
Як повідомляють очевидці, повзучих плазунів дуже багато на схилах біля моря, але можна їх зустріти і в центрі міста.
"Одесити, будьте обережні. Після дощу в зеленій зоні міста можна зустріти ось таких красунь", - йдеться в попередженні.
Нагадаємо, що ціклон з новою силою вдарить по Одесі: "протягом усього дня..."
А ще Politeka писала, що трьох дітей залишили одних у квартирі без їжі: що творилося всередині
Також Politeka повідомляла, що Одеський викладач публічно образив українську мову: "Я не розумію вашу псячу мову"