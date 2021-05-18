Нетривала злива в Одесі встигла накоїти справ

Так, після 20-хвилинного дощу одна з міських вулиць не витримала напору стихії і зруйнувалася. Це сталося 17 травня. Відеодоказ оприлюднили у місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Обвал асфальту стався на проїжджій частині на вулиці Маршала Говорова. Тепер дорога терміново потребує капітального ремонту.

Небезпечну ділянку вже огородили. Яким чином його збираються приводити в порядок - на даний момент невідомо.

Варто відзначити, що середа і четвер в Одесі будуть також дощовими.

Всьому виною грозовий циклон, під впливом якого опинилася Одеса.

За даними сайту sinoptik.ua, протягом цих двох днів погода буде сильно мінливою, але в основному по всій території йтиме дощ.

Температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів вдень, вночі становитиме в межах +13 + 14 градусів.

Раніше ми писали, щовіслюку зливи в Одесі повилазили змії.

Як повідомляють очевидці, повзучих плазунів дуже багато на схилах біля моря, але можна їх зустріти і в центрі міста.

"Одесити, будьте обережні. Після дощу в зеленій зоні міста можна зустріти ось таких красунь", - йдеться в попередженні.

Нагадаємо, що ціклон з новою силою вдарить по Одесі: "протягом усього дня..."

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