В Одесі масово зупинилися трамваї і тролейбуси
Кадри транспортного колапсу оприлюднили одеські
У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" повідомили, що рух громадського транспорту призупинено через знеструмлення підстанції в районі Чумки.
Зокрема, перестали курсувати трамвайні маршрути №3, 5, 10, 13, 18, 27, 28 і тролейбусні маршрути №2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.
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А тим часом синоптики попередили жителів Одеси про погані погодні умови протягом усього дня.
У вівторок, 18 травня, Одеса перейшла під вплив нового циклону із Заходу, який приніс грозові дощі з градом, а також шквальний вітер. У зв'язку з негодою на території регіону оголошено штормове попередження.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом дня місцями очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а також град і сильний шквальний вітер, швидкість якого сягатиме від 15 до 20 метрів на секунду. Такій ситуації присвоєно перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.
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