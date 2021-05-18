В Одесі масово зупинилися трамваї і тролейбуси

Кадри транспортного колапсу оприлюднили одеські ЗМІ .

У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" повідомили, що рух громадського транспорту призупинено через знеструмлення підстанції в районі Чумки.

Зокрема, перестали курсувати трамвайні маршрути №3, 5, 10, 13, 18, 27, 28 і тролейбусні маршрути №2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

А тим часом синоптики попередили жителів Одеси про погані погодні умови протягом усього дня.

У вівторок, 18 травня, Одеса перейшла під вплив нового циклону із Заходу, який приніс грозові дощі з градом, а також шквальний вітер. У зв'язку з негодою на території регіону оголошено штормове попередження.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом дня місцями очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а також град і сильний шквальний вітер, швидкість якого сягатиме від 15 до 20 метрів на секунду. Такій ситуації присвоєно перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.

Нагадаємо, про десятки жертв лише за добу: підступний вірус знову розбушувався на Одещині, деталі

А ще Politeka писала, що на Одесу рухається потужний циклон з градом і шквальним вітром, синоптики б'ють на сполох

Також Politeka повідомляла, що евіслюку дощу в Одесі повилазили змії, кадри: "багато біля моря і в центрі міста"