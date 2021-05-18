З'явилася інформація, що одеські моряки, які працювали за кордоном, повернулися додому і привезли небезпечну інфекцію

Так, шість моряків підхопили малярію на судах біля берегів Африки і один випадок зараження закінчився летальним результатом. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦОЗ).

Як стало відомо, помер 31-річний житель Одеської області, який останні півроку працював кухарем на кораблі, що курсує в районі Сенегалу, Кот-д'івуару і Конго.

В ході епідрозслідування було встановлено, що пацієнт не приймав ніяких ліків, щоб побороти інфекцію.

Також з'ясувалося, що, крім померлого, на тому ж судні захворіло ще двоє моряків-один з Херсона, другий з Миколаєва. Херсонський мореплавець звернувся до лікарні на сьомий день після того, як захворів, і був госпіталізований у важкому стані. Йому призначено лікування.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області знову зафіксували велику кількість жертв ковід-інфекції.

За даними на ранок вівторка, 18 травня, в регіоні виявили 148 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому від ускладнень, викликаних інфекційним захворюванням, померли 24 людини.

Загальна кількість хворих становить 138 065 чоловік.

Летальних випадків - 2 821. Встигли одужати 114 308 пацієнтів. На даний момент в Одеській області хворіють 20 936 осіб.

Нагадаємо, що циклон з новою силою вдарить по Одесі: "протягом усього дня..."

А ще Politeka писала, що трьох дітей залишили одних у квартирі без їжі: що творилося всередині

Також Politeka повідомляла, що Одеський викладач публічно образив українську мову: "Я не розумію вашу псячу мову"