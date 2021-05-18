З'явилася інформація, що одеські моряки, які працювали за кордоном, повернулися додому і привезли небезпечну інфекцію
Так, шість моряків підхопили малярію на судах біля берегів Африки і один випадок зараження закінчився летальним результатом. Про це
Як стало відомо, помер 31-річний житель Одеської області, який останні півроку працював кухарем на кораблі, що курсує в районі Сенегалу, Кот-д'івуару і Конго.
В ході епідрозслідування було встановлено, що пацієнт не приймав ніяких ліків, щоб побороти інфекцію.
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Також з'ясувалося, що, крім померлого, на тому ж судні захворіло ще двоє моряків-один з Херсона, другий з Миколаєва. Херсонський мореплавець звернувся до лікарні на сьомий день після того, як захворів, і був госпіталізований у важкому стані. Йому призначено лікування.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області знову зафіксували велику кількість жертв ковід-інфекції.
За даними на ранок вівторка, 18 травня, в регіоні виявили 148 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому від ускладнень, викликаних інфекційним захворюванням, померли 24 людини.
Загальна кількість хворих становить 138 065 чоловік.
Летальних випадків - 2 821. Встигли одужати 114 308 пацієнтів. На даний момент в Одеській області хворіють 20 936 осіб.
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