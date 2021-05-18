Появилась информация, что одесские моряки, работавшие за границей, вернулись домой и привезли опасную инфекцию

Так, шесть моряков подхватили малярию на судах у берегов Африки и один случай заражения закончился летальным исходом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Как стало известно, умер 31-летний житель Одесской области, который последние полгода работал поваром на корабле, курсирующем в районе Сенегала, Кот-д’Ивуара и Конго.

В ходе эпидрасследования было установлено, что пациент не принимал никаких лекарств, чтобы побороть инфекцию.

Также выяснилось, что, помимо умершего, на том же судне заболело еще двое моряков – один из Херсона, второй из Николаева. Херсонский мореплаватель обратился в больницу на седьмой день после того, как заболел, и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему назначено лечение.

Ранее мы сообщали, в Одесской области снова зафиксировали большое число жертв ковид-инфекции.

По данным на утро вторника, 18 мая, в регионе выявили 148 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом от осложнений, вызванных инфекционным заболеванием, скончались 24 человека.

Общее число заболевших составляет 138 065 человек.

Летальных случаев - 2 821. Успели выздороветь 114 308 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 20 936 человек.

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