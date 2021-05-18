Жителів Одеси попередили про погані погодні умови протягом усього дня

У вівторок, 18 травня, Одеса перейшла під вплив нового циклону із Заходу, який приніс грозові дощі з градом, а також шквальний вітер. У зв'язку з негодою на території регіону оголошено штормове попередження, передає Politeka.net.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом дня місцями очікуються опади у вигляді дощів з грозами, а також град і сильний шквальний вітер, швидкість якого сягатиме від 15 до 20 метрів на секунду. Такій ситуації присвоєно перший рівень небезпеки, а саме - жовтий.

Температура повітря коливатиметься від + 17 +17 градусів, до ночі похолодає до + 13.

Нагадаємо, що вчора потужна злива вже пройшла по Одесі і затопила кілька вулиць міста.

Найсильніше затопило Приморський район Одеси. Там під воду пішли Французький бульвар, вулиці Середньофонтанська і Говорова, проспект Шевченка.

Крім того, через потоп утворилися великі затори на дорогах. Пішоходам, щоб пройтися по тротуару, доводилося знімати взуття і крокувати по калюжах босоніж.

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