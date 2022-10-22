В Одесской области разыскивается четырнадцатилетний подросток, который 21 октября ушел из дома в Рени и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на сайте ГУНП в Одесской области, четырнадцатилетний парень исчез еще вчера.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Карангел Анатолий был одет в черные джинсы и кофту, черную куртку, красные кроссовки.

Особые приметы: родинка у губы слева.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим позвонить в Измаильский районный отдел полиции в Одесской области по телефонам: (096) 458 76 32, (098) 952 16 52, (048-41)7-53-63 , (04840)4-15-85 или на спецлинию 102.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 октября, на дороге Одесса-Рени произошло масштабное ДТП с участием большегрузных транспортов и автобусов.

Авария произошла вблизи с.Большой Дальник Беляевского района, на 15 км автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители ГСЧС. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, одесситов из-за постоянных обстрелов призывают запастись водой.

Кроме того, сообщалось, что Одесские ПВО отразили массированную атаку.

Также Politek.net писала, что одесские зенитчики не оставили шансов двум штурмовикам России.