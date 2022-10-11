Эксперты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» рекомендуют хранить питьевую воду в закрытых емкостях.
При необходимости произведите обозначения «Вода для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Надо делать 2-3-суточный запас.
Также можно использовать питьевую воду из бюветов, колодцев, шахтных колодцев.
Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут – это эффективный метод обеззараживания воды.
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Вода из открытых водоемов может использоваться только для технических целей.
К слову, как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, ПВО 11 октября сбили в небе над Одесчиной три вражеских ракеты, а утром еще три дрона-камикадзе.
Марченко призвал жителей области оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
По данным командования воздушных сил, около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101 и Х-555.
Четыре ракеты уничтожили силы воздушного командования "Юг".
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.