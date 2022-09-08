Кадры с места опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Берегите себя и родных», - призвал Братчук, показав видео, на которых можно увидеть объятое пламенем авто и столб черного дыма.
О пострадавших и обстоятельствах ДТП пока не сообщается.
По неподтвержденным данным, фура загорелась после того, как «влетела в легковушку».
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Напомним, ранее сообщалось о гибели в колодце двух работников котельной. Трагедия произошла в Беляевке Одесской области. Помощь врачей понадобилась также их коллегам, которые доставали погибших. Один из них был госпитализирован.
Предварительная причина смертимужчин – асфиксия из-за утопления.
Напомним, ранее сообщалось о масштабном ЧП в Одесской области - спасти людей не удалось.
Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь 15-летней девочки и ее папы в Одесской области.
Авария произошла на 51 км трассы Одесса-Рени в субботу, 3 сентября. Сообщалось, что водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.
В результате столкновения погибли 37-летний водитель легковушки и его 15-летняя дочь. Другие пассажиры – 37-летняя жена и 12-летний сын – сейчас в больнице с травмами разной степени тяжести.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.