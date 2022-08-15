В Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за поджог трейлера с гуманитарной помощью, предназначенной для переселенцев.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, злоумышленник облил горючей смесью и поджег трейлер с медицинскими препаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые планировали раздать переселенцам. В результате пожара сгорели два трейлера с продукцией и два автомобиля.
При задержании подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства его причастности к преступлению. Также полицейские установили, что накануне поджога фигурант несколько раз посещал волонтерский центр и знал о расположении имущества.
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Мужчине уже объявили подозрение, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Мотивы преступления планируют установить в ходе следствия.
Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.
Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь работницы полиции.