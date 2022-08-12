Как пишет Politeka.net, оно касается денег, которые выманивают у жителей Одесщины циничным и лживым методом.

Так, по словам Марченко, в личные сообщения многих руководителей предприятий, частным лицам и на электронный адрес компаний и организаций, в очередной раз, поступает фейковое письмо-обращение. Документ якобы от Одесской областной военной администрации с его подписью с просьбой принять участие в программе гуманитарной помощи Вооруженным Силам Украины.

«Официально заявляю, что этот документ – фейк! Ни я, ни Одесская ОВА не участвуют ни в каких программах по сбору средств и не присылают подобные письма», - заверил Марченко.

Также глава Одесской ОВА показал, как выглядит это письмо-фейк.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия планировала обойти Николаев и через Вознесенск прорваться в Одесскую область.

Также сообщалось, что в Одессе поймали "профессора", работавшего на Россию.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь работницы полиции.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием коллеги погибшей.