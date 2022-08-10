Под Одессой водитель грузовика сбил женщину с ребенком, переходившим дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на Киевском шоссе на въезде в Одессу.

Об этом сообщают в Патрульной полиции Одесской области.

Авария произошла во вторник, 9 августа. Наезд на женщину с ребёнком попал на камеру видеорегистратора. Когда грузовик остановился, другие водители сразу выбежали из своих авто. Пострадавших госпитализировали в больницу. Полиция устанавливает все происшествия ДТП.

Отметим, за минувшие сутки патрульные задержали семь нарушителей комендантского часа, проверили 43 подозреваемых, а также остановили 14 пьяных водителей. Антирекорд суток – это водитель, которого остановить велопатрульные за нетрезвое управление. В его крови "Драгер" показал 2,85 промилле, что в 14 раз выше установленной нормы.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.

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