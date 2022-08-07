В Одесской области из-за сжигания сухой растительности пострадала жительница.
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.
"В Службу Спасения поступило сообщение от дежурного медика о том, что, в Одесском районе, в селе Пшоняново, по улице Венская, возникло возгорание сухой растительности. В результате самостоятельного тушения пожара получила ожоги (30% тела) хозяйка, гражданка 1945 года рождения, которая была" госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали спасатели.
В ГСЧС призывали граждан соблюдать элементарные правила пожарной и личной безопасности и не проводить поджоги.
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"Сами же страдаете безответственностью...", - добавили в Госслужбе.
Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.