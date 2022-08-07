В Одесской области из-за сжигания сухой растительности пострадала жительница.

Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

"В Службу Спасения поступило сообщение от дежурного медика о том, что, в Одесском районе, в селе Пшоняново, по улице Венская, возникло возгорание сухой растительности. В результате самостоятельного тушения пожара получила ожоги (30% тела) хозяйка, гражданка 1945 года рождения, которая была" госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали спасатели.

В ГСЧС призывали граждан соблюдать элементарные правила пожарной и личной безопасности и не проводить поджоги.

"Сами же страдаете безответственностью...", - добавили в Госслужбе.

Напомним, в Одессе поймали "профессора", который работал на россию.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.