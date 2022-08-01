Уже больше двух часов спасатели борются с пожаром в доме с мансардным этажом по улице Екатерининской в ​​центре Одессы.

Как сообщает Politeka.net, пожар был локализован на площади 500 кв.

«Сложность тушения заключается в хаотической планировке и отсутствии доступа к большинству помещений», - подчеркивают пожарные спасатели, публикуя также кадры пожара с высоты птичьего полета.

Улицы затянуло дымом.

Пожарные работают в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Ранее, напомним, из здания были эвакуированы 30 человек. Предварительно пострадавших и погибших нет.

К тушению привлечены почти 80 пожарных.

На месте огненного ЧП собралась большая толпа, работают психологи ГСЧС.

Также сообщалось, что дом, в котором сейчас горит пожар, фигурировал в громком скандале по поводу незаконной надстройки.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.

Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.

Добавим, что также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.