Как сообщает Politeka.net, пожар был локализован на площади 500 кв.
«Сложность тушения заключается в хаотической планировке и отсутствии доступа к большинству помещений», - подчеркивают пожарные спасатели, публикуя также кадры пожара с высоты птичьего полета.
Улицы затянуло дымом.
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Пожарные работают в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.
Ранее, напомним, из здания были эвакуированы 30 человек. Предварительно пострадавших и погибших нет.
К тушению привлечены почти 80 пожарных.
На месте огненного ЧП собралась большая толпа, работают психологи ГСЧС.
Также сообщалось, что дом, в котором сейчас горит пожар, фигурировал в громком скандале по поводу незаконной надстройки.
Ранее, напомним, сообщалось, что в Одесской области ввели новое строгое правило – что нужно знать пассажирам.
Кроме того, Politeka.net писала о разрушении в результате ракетного удара оккупантов по Затоке.
Добавим, что также стало известно, что в Одесской области подорвалось судно.