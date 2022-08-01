Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у ДСНС України. Так, за даними рятувальників, 1 серпня о 09:38 на вул. Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху.

Станом на 10.25 площа пожежі становить близько 300 кв.

Попередньо жертв та постраждалих під час пожежі немає.

У Мережі з'явилися кадри пожежі, на яких можна побачити, що з-під даху будівлі вириваються язики полум'я.

Додамо, що із цим будинком пов'язаний гучний скандал. Цьому будинку на Катерининській вже понад сто років. У 2015 році ЗМІ повідомляли, що незаконна мансарда на пам'ятнику архітектури - прибутковому будинку Шестопала-Чернігова, руйнує будівлю.

Різні інстанції неодноразово визнавали роботи незаконними, на якийсь час їх зупиняли, але потім зведення мансарди тривало.

«Мансарда не лише перевантажує старовинний будинок, а й сприяє тому, що мешканців верхніх поверхів регулярно затоплює – будівельники демонтували покрівлю, а до ладу відновити її не спромоглися. Стіни у квартирах пішли тріщинами, місцями обвалилася стеля», - повідомляли ЗМІ про небезпеку надбудови в будинку, за яким проживала родина екс-прокурора Одеської області В'ячеслава Трунова.

Нагадаємо, на Одещині підірвалося судно.

Також повідомлялося, що на Одещині запровадили нове суворе правило – що треба знати пасажирам.

Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.