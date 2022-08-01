Про це, як пише Politeka.net, повідомляють у ДСНС України. Так, за даними рятувальників, 1 серпня о 09:38 на вул. Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху.
Станом на 10.25 площа пожежі становить близько 300 кв.
Попередньо жертв та постраждалих під час пожежі немає.
У Мережі з'явилися кадри пожежі, на яких можна побачити, що з-під даху будівлі вириваються язики полум'я.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Гасіння ускладнюється: в центрі Одеси сильна пожежа, з'явилися кадри з висоти пташиного польоту
"Почалося": екс-соратник Путіна після втечі з рф опинився в реанімації з рідкісним діагнозом
"Мирно спали шестеро дітей": окупанти умисно вдарили по житлових кварталах Дніпропетровщини, кадри
Суддя "Танців з зірками" Кухар показала красуню-дочку, що підросла: "Яка Настюша модель..."
Додамо, що із цим будинком пов'язаний гучний скандал. Цьому будинку на Катерининській вже понад сто років. У 2015 році ЗМІ повідомляли, що незаконна мансарда на пам'ятнику архітектури - прибутковому будинку Шестопала-Чернігова, руйнує будівлю.
Різні інстанції неодноразово визнавали роботи незаконними, на якийсь час їх зупиняли, але потім зведення мансарди тривало.
«Мансарда не лише перевантажує старовинний будинок, а й сприяє тому, що мешканців верхніх поверхів регулярно затоплює – будівельники демонтували покрівлю, а до ладу відновити її не спромоглися. Стіни у квартирах пішли тріщинами, місцями обвалилася стеля», - повідомляли ЗМІ про небезпеку надбудови в будинку, за яким проживала родина екс-прокурора Одеської області В'ячеслава Трунова.
Нагадаємо, на Одещині підірвалося судно.
Також повідомлялося, що на Одещині запровадили нове суворе правило – що треба знати пасажирам.
Крім того, Politeka.net писала про руйнування внаслідок ракетного удару окупантів по Затоці.